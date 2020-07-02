Обилие комаров в Москве может положительно повлиять на популяцию птиц

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин считает, что увеличение численности комаров в Москве может благоприятно повлиять на популяцию птиц. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он рассказал, что для выживания целого ряда животных необходимо присутствие комаров, уточнив, что мелкие птицы и земноводные животные в основном питаются комарами и личинками комаров.

"Мелкие птицы с удовольствием склевывают, питаются комарами, личинки комаров – мотыль – являются хорошим кормом для водоплавающих птиц. К тому же при благоприятных условиях, куда входит и обилие кормовой базы, всегда можно говорить и об увеличении популяции птиц", – отметил Мишин.

По его словам, положительно на увеличении популяции птиц в столичном регионе сказывается и потепление климата. Специалист отметил, что такой климат дает возможность птицам вывести не одно поколение птенцов, а два и более.

Ранее энтомолог Анатолий Захаров объяснил, почему этим летом комары гораздо активнее. Он отметил, что сезон комаров начинается уже в середине мая, а так как в этот момент все еще действовал режим самоизоляции, то у насекомых был дефицит в питании. И сейчас, по его словам, они восполняют свою потребность.

