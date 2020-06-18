Орнитолог рассказал, чем опасно купание в водоемах с дикими птицами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Кандидат биологических наук, врач-орнитолог Владимир Романов рассказал Москве 24, чем может обернуться купание в водоемах, в которых обитают дикие птицы. По его мнению, главную опасность представляют утки.

Эксперт заявил, что водоплавающие являются переносчиками многих паразитов, самые основные из них в нашей территориальной зоне – это церкарии. Их личинки попадают под кожу человека и вызывают малоприятные ощущения.

"Это называется "болезнь пловца" или "зуд купальщиков". Его вызывают паразиты, проживающие в основном на клювах уток. Их личинки проникают в кожу человека, вызывая дерматит, раздражение и зуд", – рассказал орнитолог.

Романов отметил, что при обнаружении покраснений на коже и неприятных ощущений, возникших после купания, стоит принять антигистаминный препарат. Если симптомы не проходят, необходимо обратиться к врачу.

Врач подчеркнул, что для нашей территориальной зоны – это единственная опасность, которую могут нанести водоплавающие птицы. Эксперт советует избегать купания в неотведенных для этого местах.

Ранее врач-инфекционист Ирина Иванова рекомендовала надевать в лес закрытую одежду светлых оттенков, чтобы защититься от клещей.

"Факт пребывания в зоне с зелеными насаждениями уже является фактором опасности по заражению клещевыми инфекциями. Помимо боррелиоза (болезнь Лайма) и клещевого энцефалита, через клещей можно заразиться рядом других инфекций", – рассказала Иванова.

Она подчеркнула, что в профилактических целях при планируемом походе в лес следует отдать предпочтения светлым и длинным штанам, рубашке или кофте с рукавом или облегающими запястья манжетами и головному убору. По ее словам, светлые вещи позволят оперативно разглядеть клеща на одежде.