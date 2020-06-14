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Общество

11:23

Ученый объяснил опасность заражения коронавирусом в бассейне

общество безопасность

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета МИСиС Георгий Фролов объяснил опасность заражения коронавирусной инфекцией в бассейне.

Он заявил, что непосредственно вода не представляет опасности для человека, поскольку она подвергается обработке специальными дезинфицирующими средствами.

"В такой среде вирус присутствовать не будет", – пояснил эксперт в эфире телеканала "Звезда".

Фролов отметил, что большая вероятность заражения существует от контактов с другими людьми. В связи с этим он рекомендовал принимать душ с мылом как до выхода в общую зону купания, так и после. Специалист заверил, что в случае попадания вируса на тело в душе он смоется.

Ученый подчеркнул, что при посещении бассейна следует соблюдать безопасное расстояние между людьми, а также использовать антибактериальные салфетки и санитайзеры, поскольку после выхода из воды человек может касаться различных поверхностей, на которых могут присутствовать частицы вируса.

Ранее вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море. Сообщалось, что морская соль в совокупности с эффектом разбавления и ультрафиолетом способствует деактивации вируса.

Кроме того исследователи указывали на то, что высокая температура, поддерживаемая в саунах и паровых банях, тоже губительна для вируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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