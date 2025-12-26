Axios: Зеленский утверждает, что США предложили договоренности по урегулированию на 15 лет

Фото: ТАСС/Zuma

США в рамках предложений по урегулированию на Украине предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью продления, утверждает украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает Axios.

При этом президент Украины якобы заявляет, что хочет более длительного соглашения и планирует обсудить это с главой Белого дома Дональдом Трампом.

26 декабря Зеленский заявил, что достиг договоренности о встрече с Трампом в ближайшие дни. По его словам, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров проинформировал его о контактах с США.

Позднее журналист Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника уточнил, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря. По данным СМИ, большинство элементов соглашения между Вашингтоном и Киевом уже согласованы, включая гарантии безопасности.

По данным СМИ, встреча украинского и американского лидеров указывает на явный прогресс в мирных переговорах. Журналисты также обратили внимание на слова Трампа о том, что подобная встреча состоится только в том случае, если он посчитает, что сделка близка к завершению.

Предполагается, что Трамп, Зеленский и группа лидеров Евросоюза проведут онлайн-встречу по поводу переговоров по достижению мира.

