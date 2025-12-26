Форма поиска по сайту

26 декабря, 10:16

Политика

Зеленский заявил, что договорился о встрече с Трампом

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достиг договоренности о встрече с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшие дни. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров проинформировал его о контактах с США.

"Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне", – добавил он.

20 декабря украинская и американская делегации провели очередной раунд консультаций в Майами. К переговорам также были привлечены европейские партнеры.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал встречу продуктивной. Со стороны Киева в переговорах участвовали Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В состав делегации США вошли Уиткофф, зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер и представитель Белого дома Джош Грюнбаум.

Стороны уделили внимание ключевым темам, в числе которых развитие 20-пунктного мирного плана и согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности.

