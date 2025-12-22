Уиткофф назвал продуктивными переговоры с Украиной в Майами

Фото: AP Photo/Terry Renna

Украина и США за последние несколько дней провели серию продуктивных и конструктивных встреч в Майами, в том числе с участием европейских партнеров. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Со стороны Киева в переговорах участвовали глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В состав делегации США вошли Уиткофф, зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер и представитель Белого дома Джош Грюнбаум.

Стороны провели конструктивную встречу в формате США–Украина, в которой уделили внимание ключевым темам: развитию 20-пунктного мирного плана, согласованию позиций по многосторонней системе гарантий безопасности и, в частности, гарантий безопасности США для Украины, а также дальнейшему развитию плана экономического развития и процветания.

В свою очередь, европейские советники по национальной безопасности помогли согласовать общий стратегический подход между Украиной, США и Европой.

"Особое внимание было уделено обсуждению сроков и последовательности следующих шагов. Украина по-прежнему полна решимости добиться справедливого и устойчивого мира", – написал Уиткофф в соцсети X.

Он добавил, что общим приоритетом остается прекращение убийств, обеспечение гарантированной безопасности и создание условий для восстановления Украины. Мир должен стать достойной основой для стабильного будущего, добавил Уиткофф.

Российская сторона также проводит переговоры с представителями США в Майами по урегулированию конфликта на Украине. Со стороны Москвы в обсуждениях участвует спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По итогам первого дня переговоров он заявил, что прошедшие консультации были конструктивными. В Кремле отмечали, что Владимир Путин ничего не передавал американской стороне через Дмитриева. Глава РФПИ должен получить информацию о встречах и наработках США, Украины и Европы, после чего это будет передано российскому лидеру.