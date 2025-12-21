Ушаков: РФ подумает о предложениях к мирному плану по итогам контактов в Майами

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Россия подумает о предложениях к мирному плану по итогам контактов в Майами, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он отметил, что сейчас в командировке находится спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев, который привезет "какие-то сигналы", полученные США от Украины и Европы.

"И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять", – объяснил Ушаков.

При этом он указал на то, что Россия будет придерживаться позиций, которые обсуждались на Аляске и других встречах с представителями США.

Ранее Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Прошедшую встречу он назвал конструктивной и подчеркнул, что консультации с американской стороной будут продолжаться в течение двух дней. По данным СМИ, на второй день переговоров спецпредставитель направился с "позитивным настроем".

В Майами также встретились представители Украины и США. Киев и Вашингтон договорились о продолжении совместной работы, рассказал глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

При этом идея о проведении трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной пока не прорабатывается, отмечал Ушаков. Он также заявил, что не знает, могут ли у Дмитриева быть контакты с представителями Киева в Майами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на то, что Владимир Путин ничего не передавал американской стороне через Дмитриева. Он подчеркнул, что спецпредставитель должен получить информацию о том, что наработано американцами с представителями Украины и Европы во время консультаций по украинскому урегулированию, после чего это будет передано российскому лидеру.

