Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 19:02

Политика

Песков заявил, что Путин ничего не передавал американским представителям через Дмитриева

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин ничего не передавал американской стороне через специального представителя президента РФ, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Дмитриев должен получить информацию о том, что наработано американцами с представителями Украины и Европы во время консультаций по украинскому урегулированию, после чего это будет передано Путину.

"Американская сторона четко индексирует возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования. Мы-то заинтересованы, мы считаем, что эти два процесса не должны быть взаимосвязанными", – добавил Песков.

Он также отметил, что российская сторона считает, что у РФ и США может быть много взаимовыгодных проектов.

Ранее Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Прошедшую встречу он назвал конструктивной и подчеркнул, что консультации с американской стороной будут продолжаться в течение двух дней. По данным СМИ, на второй день переговоров спецпредставитель направился с "позитивным настроем".

В Майами также встретились представители Украины и США. Киев и Вашингтон договорились о продолжении совместной работы, рассказал глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

При этом идея о проведении трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной пока не прорабатывается, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также заявил, что не знает, могут ли у Дмитриева быть контакты с представителями Киева в Майами.

Читайте также


властьполитика

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика