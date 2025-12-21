Песков заявил, что Путин ничего не передавал американским представителям через Дмитриева

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин ничего не передавал американской стороне через специального представителя президента РФ, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Дмитриев должен получить информацию о том, что наработано американцами с представителями Украины и Европы во время консультаций по украинскому урегулированию, после чего это будет передано Путину.

"Американская сторона четко индексирует возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования. Мы-то заинтересованы, мы считаем, что эти два процесса не должны быть взаимосвязанными", – добавил Песков.

Он также отметил, что российская сторона считает, что у РФ и США может быть много взаимовыгодных проектов.

Ранее Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Прошедшую встречу он назвал конструктивной и подчеркнул, что консультации с американской стороной будут продолжаться в течение двух дней. По данным СМИ, на второй день переговоров спецпредставитель направился с "позитивным настроем".

В Майами также встретились представители Украины и США. Киев и Вашингтон договорились о продолжении совместной работы, рассказал глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

При этом идея о проведении трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной пока не прорабатывается, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также заявил, что не знает, могут ли у Дмитриева быть контакты с представителями Киева в Майами.

