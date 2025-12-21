Форма поиска по сайту

Новости

Новости

21 декабря, 11:28

Политика

Ушаков заявил, что идея встречи России, США и Украины не прорабатывается

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

Идея о проведении трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной пока не обсуждалась всерьез и не находится в проработке. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о возможности таких контактов, например, на экспертном уровне.

Он уточнил, что еще не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Украиной, однако через прессу были получены сигналы. При этом изменения, вносимые в мирный план Европой и Украиной, отделяют достижение договоренностей, подчеркнул Ушаков.

Ранее в Майами прибыл спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев для переговоров по украинскому урегулированию. Со стороны Соединенных Штатов во встрече участвовали спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Прошедшие переговоры Дмитриев назвал конструктивными. По его словам, консультации с американцами будут продолжаться на протяжении двух дней.

Кроме того, в Майами встретились украинская и американская делегации. Как уточнил глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, стороны договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы.

Путин заявил, что пока не видит готовности Украины к миру

