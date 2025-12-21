Орбан усомнился в том, кто на кого напал в конфликте на Украине

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в вопросе украинского конфликта остается неясным, кто на кого напал. Таким образом он прокомментировал финансирование Украины со стороны стран Евросоюза.

"Они (европейцы. – Прим. ред.) завтракают дома, пьют кофе и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению, хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал", – цитирует Орбана РИА Новости.

Политик добавил, что на западе Европы распространяется миф, будто боевые действия не будут ничего стоить для Евросоюза, так как "в итоге все покроют репарации России". Однако в действительности финансировать Украину придется именно европейским налогоплательщикам, отметил Орбан.

Евросоюз по итогам первого дня саммита принял решение выделить Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, новый кредит будет беспроцентным.

Тем не менее финансирование Киева будет осуществляться полностью из бюджета ЕС, поскольку европейские лидеры не договорились об экспроприации замороженных российских активов.