Мерц заявил, что Евросоюз профинансирует Киев беспроцентно

Фото: ТАСС/AP/Omar Havana

Кредит в 90 миллиардов евро, который страны Евросоюза предоставят Украине на 2026–2027 годы, будет беспроцентным. Об этом сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

"Финансовый пакет для Украины готов: Украина получит беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, как я и предлагал", – написал Мерц в соцсети X.

Он добавил, что европейские страны будут сохранять российские активы замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.

В рамках саммита Евросоюза в Брюсселе страны объединения договорились предоставить Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Данное решение было утверждено лидерами ЕС.

Совет Евросоюза также утвердил решение о бессрочном блокировании активов России 12 декабря. По плану ЕК этот шаг стал первым этапом для их экспроприации.