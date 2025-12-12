Евросоюз утвердил бессрочную блокировку активов России

Фото: depositphotos/ginasanders

Совет Евросоюза утвердил решение о бессрочном блокировании активов России. Об этом говорится в заявлении датского председательства в организации.

Согласно плану Еврокомиссии, данный шаг – первый этап для экспроприации активов.

"На октябрьском заседании <...> лидеры ЕС обязались сохранять заморозку российских активов до тех пор, пока Россия не прекратит, по их словам, войну агрессии против Украины и не компенсирует причиненный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство", – заявил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X.

Как сообщало агентство Reuters, сначала решение о "долгосрочной заморозке" российских активов приняла Бельгия. Аналогичное заявление сделали Болгария, Италия и Мальта во время голосования в Совете ЕС.

Они также заявили, что вопрос об использовании активов России для финансирования Украины должен быть рассмотрен и утвержден на предстоящем саммите ЕС, который запланирован на 18–19 декабря.

Ранее Бельгия выдвинула условие для согласия на экспроприацию замороженных активов России по схеме "репарационного кредита" Украине. Государство потребовало от стран – членов Евросоюза расторгнуть инвестиционные соглашения с Россией, а также не заключать новые.

При этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер озвучивал три условия. Первым он назвал распределение всех рисков, вторым – защиту ликвидности и рисков. Третьим условием, по его мнению, является справедливое распределение доходов.