Euractiv: Бельгия предложила странам ЕС разорвать инвестиционные соглашения с РФ

Фото: depositphotos/zoomteam

Бельгия потребовала от стран – членов Евросоюза расторгнуть инвестиционные соглашения с Россией, а также не заключать новые. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на документ, обсуждающийся послами государств ЕС в ходе подготовки к саммиту 18–19 декабря.

Таким образом, Бельгия выдвинула условие для согласия на экспроприацию замороженных активов России по схеме "репарационного кредита" Украине.

По данным СМИ, страна также потребовала от стран ЕС предоставить независимые и автономные финансовые гарантии на сумму 210 миллиардов евро, которые останутся в силе даже в случае признания схемы юридически "ничтожной".

"Бельгия требует покрытия всех судебных издержек, которые могут возникнуть у нее в случае исков со стороны России", – говорится в публикации.

Журналисты напомнили, что между Бельгией и Люксембургом в 1989 году был заключен договор о защите инвестиций с СССР, который действует до сих пор.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал три условия использования замороженных российских активов для Украины. Первым он назвал распределение всех рисков, вторым – защиту ликвидности и рисков. Третьим – справедливое распределение доходов.

При этом Япония отказалась от предложения стран ЕС конфисковать замороженные российские активы. Министр финансов страны Сацуки Катаяма заявила, что Токио не имеет права распоряжаться активами Москвы по юридическим причинам.