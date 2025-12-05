Times: Великобритания готова передать Киеву активы РФ на 10,6 млрд долларов

Фото: depositphotos/Photocreo

Британское правительство готово передать украинской стороне замороженные российские активы в размере 8 миллиардов фунтов (10,6 миллиарда долларов). Об этом пишет издание The Times со ссылкой на источник в правительстве.

Кабмин Великобритании планирует согласовать единую позицию Запада по вопросу "репарационного кредита" Украине. Однако Лондон пока не сформировал окончательный способ конфискации активов РФ для их передачи Киеву.

В начале декабря коллегия Еврокомиссии одобрила потенциальный "репарационный кредит" для Украины, что подразумевает экспроприацию замороженных активов РФ. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, для экспроприации активов не требуется искать компромисс. Это решение будет утверждаться квалифицированным большинством голосов.

Россия вернет свои замороженные активы, заблокированные в Бельгии, "репарациями в натуральной форме" в случае их конфискации Евросоюзом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев

Политик подчеркнул, что кража российской собственности путем выдачи репарационного кредита будет расцениваться согласно международному праву как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями.