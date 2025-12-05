Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил ветеранов с 84-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

По словам мэра, в декабре 1941 года под стенами города решалась судьба СССР и всего мира. Первый крупный успех в ходе Великой Отечественной войны придал народу силы и укрепил веру в победу над немецкими захватчиками.

"Спустя десятилетия память вновь возвращает нас на последний рубеж. Мы никогда не забудем подвиг тех, кто самоотверженно держал оборону и шел в атаку по заснеженным подмосковным полям", – сказал градоначальник.

Он отметил, что граждане всегда будут благодарны фронтовикам и труженикам тыла, которые отстояли Родину. Наследие победителей Собянин назвал священным для нынешних и будущих поколений. Он пожелал москвичам бодрости духа, здоровья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго.

Ранее столичное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) и проект "Молодежь Москвы" почтили память безымянных солдат. Памятная акция прошла у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. К мемориалу возложили цветы 30 активистов.

Кроме того, в этот день более чем на 10 локациях Москвы привели в порядок могилы безымянных солдат и героев войны. Всего в этих мероприятия приняли участие более 1,5 тысячи человек.