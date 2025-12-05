Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 09:28

Мэр Москвы

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил ветеранов с 84-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

По словам мэра, в декабре 1941 года под стенами города решалась судьба СССР и всего мира. Первый крупный успех в ходе Великой Отечественной войны придал народу силы и укрепил веру в победу над немецкими захватчиками.

"Спустя десятилетия память вновь возвращает нас на последний рубеж. Мы никогда не забудем подвиг тех, кто самоотверженно держал оборону и шел в атаку по заснеженным подмосковным полям", – сказал градоначальник.

Он отметил, что граждане всегда будут благодарны фронтовикам и труженикам тыла, которые отстояли Родину. Наследие победителей Собянин назвал священным для нынешних и будущих поколений. Он пожелал москвичам бодрости духа, здоровья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго.

Ранее столичное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) и проект "Молодежь Москвы" почтили память безымянных солдат. Памятная акция прошла у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. К мемориалу возложили цветы 30 активистов.

Кроме того, в этот день более чем на 10 локациях Москвы привели в порядок могилы безымянных солдат и героев войны. Всего в этих мероприятия приняли участие более 1,5 тысячи человек.

В Москве прошли акции памяти, посвященные Дню Неизвестного Солдата

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика