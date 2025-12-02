Форма поиска по сайту

02 декабря, 12:19

Культура

Историческая реконструкция "Солдаты Победы: зима 1941-го" пройдет в парке 850-летия Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей столицы приглашают посетить историческую реконструкцию зимних боев Великой Отечественной войны 1941 года, которая состоится 6 декабря в парке 850-летия Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Реконструкцию "Солдаты Победы: зима 1941-го" организуют в рамках проекта "Зима в Москве". Там посетителям в том числе представят военную форму, оружие и технику того времени, а также расскажут о быте солдат.

В частности, на выставке покажут образцы оружия Победы и расскажут о тактике сражений зимы 1941 года. Среди экспонатов можно будет увидеть такие символы советской пехоты, как пистолет-пулемет Шпагина, винтовка Мосина и ручной пулемет Дегтярева.

В свою очередь, интерактивные зоны расскажут о ключевых элементах зенитной обороны и работе медиков. Гостям представят расчет зенитного пулемета "Максим" на зимней позиции на специальной станине и снаряжение, предназначенное для защиты от воздушных атак, среди которого стальные каски образца 1940 года, маскировочные сети и противопожарный инвентарь для тушения зажигательных бомб.

Программа санитарного поста включит в себя лекции о методах и средствах, которые использовали военные медики в сложных климатических условиях. Там же можно будет увидеть их экипировку и инструменты.

Кроме того, на мастер-классе гости смогут познакомиться с принципами работы оружия против бронированных боевых машин, а на огневой позиции противотанкового ружья Дегтярева им расскажут о процессе зарядки, прицеливания, стрельбы и метания гранат.

Мероприятие, рассчитанное на гостей старше 7 лет, начнется в 16:00 у катка напротив дома 21 на Поречной улице. Вход свободный.

Ранее стало известно, что в рамках "Зимы в Москве" пройдут более тысячи мероприятий на 400 площадках города. Для гостей и жителей столицы приготовили мастер-классы, благотворительные акции, кинопоказы, театральные постановки, экскурсии и дегустации.

Например, территория Дворца пионеров на Воробьевых горах станет одной из ключевых площадок, где пройдут кулинарные и творческие мастер-классы, световое шоу. С 10 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года будут открыты две лыжные трассы и бесплатный каток площадью 4 тысячи квадратных метров.

"Новости дня": мероприятия "Зимы в Москве" подготовили более чем на 20 локациях

Сюжет: Зима в Москве
