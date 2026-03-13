Трамваи задерживаются на улице Свободы

Задержка в движении трамваев № 6 наблюдается на улице Свободы. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Неполадки фиксируются вблизи остановки "Улица Мещерякова". В связи с этим было принято решение о временной корректировке путей следования общественного транспорта.

"Будьте внимательны", – призвали в департаменте, рекомендовав пассажирам ориентироваться на объявления водителей.

Ранее Сергей Собянин анонсировал планы по расширению трамвайной сети Москвы. В 2026 году ее ждут вагоны нового поколения, продление линий и модернизация депо.

В частности, планируется запустить диаметр Т2 длиной 33 километра от метро "Чертановская" до Новогиреево МЦД-4, получить 50 современных трамваев с автономным ходом и обновить парк. Кроме того, до 2030 года реконструируют 4 депо и перепрофилируют бывший троллейбусный парк на Нагатинской.