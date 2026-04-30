Мошенники стали публиковать фейковые объявления об аренде дач

В преддверии дачного сезона активизировались мошенники, работающие на рынке аренды загородной недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Одна из самых распространенных схем обмана – это публикация объявлений о сдаче несуществующих дач. Потенциальным клиентам предлагают внести полную предоплату за дом, которого в реальности нет, а после получения денег лже-арендодатели исчезают.

Также не менее популярен вариант двойной сдачи: один и тот же реальный объект обещают сразу нескольким желающим, собирают с них авансы и перестают выходить на связь.

В "Мошеловке" советуют арендаторам отказаться от внесения полной предоплаты и обязательно осмотреть дачу лично или хотя бы через доверенное лицо до подписания договора. Собственникам жилья, в свою очередь, рекомендуют передавать ключи и оформлять документы только после фактического зачисления денег на банковский счет, не доверяя одним лишь скриншотам из приложения онлайн-банка.

Кроме того, эксперты настоятельно просят ни при каких обстоятельствах не соглашаться на возврат якобы ошибочно переведенных средств от незнакомцев – это классическая схема с поддельным платежом.

Ранее в Роскачестве предупредили о всплеске мошенничества в преддверии Дня Победы. Злоумышленники делают фальшивые сайты, которые внешне похожи на портал "Госуслуги". На таких сайтах аферисты предлагают оформить якобы социальную поддержку к празднику.