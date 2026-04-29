Собянин: фестиваль "Московская весна" откроется 1 мая

Сергей Собянин анонсировал начало фестиваля "Московская весна" с 1 мая. Мероприятие приурочено ко Дню Победы и Году единства народов России, написал мэр в своем канале в мессенджере МАХ.

В течение 11 дней на 30 площадках гостей ждут различные активности, которые подчеркнут значимость Великой Победы как результата сплоченности и единства, а также познакомят жителей города с культурой народов страны.

В качестве центральной площадки фестиваля выбран Тверской бульвар. Там, по словам главы города, будет организована обширная гастрономическая и культурная карта России.



Посетители, в частности, смогут продегустировать удмуртские перепечи, амурские пельмени и дальневосточную уху, создать своими руками костромской скворечник, а также ознакомиться с традиционной кухонной утварью из Вологодской области. Вместе с тем в программу войдут мастер-классы по посадке чайных трав и рассады, а еще народные игры "Осташковские рюхи" из Тверской области и "Ручейки и озера" из Якутска.

В то же время на Тверской площади художникам и ремесленникам представится возможность показать свои работы – от традиционной росписи и керамики до авторских украшений, резьбы по дереву и современного искусства.

Градоначальник также обратил внимание на то, что на всех площадках будут работать "Домики добра" проекта "Москва помогает", куда можно принести гуманитарную помощь для участников СВО, детей из новых регионов и зоотовары для животных из приютов.

Окружные площадки также порадуют посетителей творческими мастер-классами, концертами, ярмарками и спортивными соревнованиями, включая народные силовые игры, дисциплины ГТО и турнир "Самый сильный житель района".

"Можно будет потренироваться и на профессиональных гоночных симуляторах", – заключил мэр.

Ранее Собянин поддержал проведение XV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле". В этом году он состоится 22 августа в Парке Победы на Поклонной горе.

Ожидается, что на фестивале выступят порядка 2 тысяч участников, а гостями будут не менее 150 тысяч человек. Площадка объединит людей, любящих историю своей страны, ее народное творчество и искусство.

