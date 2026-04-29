200 собак погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде при пожаре в надворной постройке погибли, предположительно, 200 собак, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Возгорание произошло в Ленинском районе на улице Воронихина. Огонь охватил 50 квадратных метров.

На месте работали 6 единиц техники и 30 спасателей МЧС. Специалисты ведомства выясняют причину возгорания.

Ранее пожарным удалось спасти 10 породистых кошек из загоревшегося жилого дома в микрорайоне Сходня округа Химки. Огонь начал распространяться в пристройке, где хозяйка содержала редкие породы питомцев – каракалов и бенгалов. Животные были эвакуированы, а возгорание оперативно потушено.

