29 апреля, 13:26

Общество

Песков заявил, что в графике Путина нет встречи с археологом Бутягиным

Фото: kremlin.ru

В графике Владимира Путина пока нет встречи с освобожденным из польской тюрьмы археологом Александром Бутягиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, не планирует ли Путин лично встретиться с ученым, представитель Кремля сказал, что пока у президента нет таких планов.

28 апреля Бутягина и супругу военного, проходящую службу в Приднестровье, обменяли на двух офицеров спецслужб Молдавии. Обмен прошел на белорусско-польском участке границы. Россияне вернулись на Родину.

Археолог был задержан спецслужбами Польши по запросу Украины в конце 2025 года. Его обвинили в "уничтожении культурного наследия" во время проведения раскопок в Крыму. Ученому грозило до 10 лет лишения свободы.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Польшу о последствиях в связи с арестом Бутягина. Сам археолог заявил, что его выдача Украине представляла угрозу жизни из-за российского гражданства.

Несмотря на это, суд в Польше принял решение о его экстрадиции на Украину. При этом отсутствие доказательств обвинения в разрушении памятников Бутягиным было проигнорировано.

властьобщество

