Более 400 граждан России находятся под арестом во Франции

Свыше 400 россиян в данный момент находятся под арестом во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в стране.

"В настоящий момент посольство располагает сведениями о 411 гражданах России, арестованных и находящихся под следствием", – подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее в МИД РФ предупредили о рисках задержаний россиян в третьих странах по запросу США. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что американские спецслужбы буквально начали "охоту" за россиянами по всему миру.

Дипломат напомнила, что Штаты могут в том числе применять мошеннические схемы для выманивания за рубеж интересующих их лиц из России. После чего их задерживают и перевозят в американскую юрисдикцию.