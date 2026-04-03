03 апреля, 13:13

Происшествия

В Грузии задержали 7 человек, похитивших россиян ради выкупа

В Грузии задержали 7 человек, похитивших россиян ради выкупа, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на МВД страны.

По версии следствия, поздно ночью злоумышленники проникли в дом граждан России под предлогом утечки газа. После этого они, угрожая жизни и используя оружие, похитили у потерпевших 2 тысячи долларов, телефоны и ноутбуки. Кроме того, они избили россиян и потребовали 300 тысяч долларов, угрожая расплатой в случае отказа.

Через несколько часов после нападения подозреваемые вывезли россиян в сторону Марнеульского муниципалитета. Сотрудники полиции задержали предполагаемых участников преступления в городах Марнеули и Гори. К настоящему моменту россияне освобождены.

При этом продолжаются следственные действия и устанавливаются возможные соучастники. Возбуждено уголовное дело по статьям о захвате заложников группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц, а также о разбое с незаконным проникновением в жилище в крупном размере. Злоумышленники могут получить до 14 лет лишения свободы.

Ранее житель Москвы напал на пассажира метро и несколько раз ударил его по голове стеклянной бутылкой. По данным МВД, это произошло в ходе конфликта между мужчинами в вагоне поезда на перегоне между станциями "Курская" и "Бауманская" Арбатско-Покровской линии.

