Суд приговорил к лишению свободы хулиганов, напавших на курьера на юге Москвы

Суд в Москве приговорил к 2 годам лишения свободы условно хулиганов, которые напали на курьера на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Взрослый злоумышленник и его несовершеннолетний соучастник признаны виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением насилия. Судом установлено, что в марте 2025 года подсудимые на детской площадке в районе Чертаново Северное нанесли курьеру удары руками и ногами.

Ранее житель Москвы напал на пассажира метро и несколько раз ударил его по голове стеклянной бутылкой. По данным МВД, это произошло в ходе конфликта между мужчинами в вагоне поезда на перегоне между станциями "Курская" и "Бауманская" Арбатско-Покровской линии.

Пострадавший обратился за помощью врачей. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.