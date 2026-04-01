01 апреля, 16:56

Суд приговорил к лишению свободы хулиганов, напавших на курьера на юге Москвы

Суд в Москве приговорил к 2 годам лишения свободы условно хулиганов, которые напали на курьера на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Взрослый злоумышленник и его несовершеннолетний соучастник признаны виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением насилия. Судом установлено, что в марте 2025 года подсудимые на детской площадке в районе Чертаново Северное нанесли курьеру удары руками и ногами.

Ранее житель Москвы напал на пассажира метро и несколько раз ударил его по голове стеклянной бутылкой. По данным МВД, это произошло в ходе конфликта между мужчинами в вагоне поезда на перегоне между станциями "Курская" и "Бауманская" Арбатско-Покровской линии.

Пострадавший обратился за помощью врачей. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

