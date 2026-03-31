31 марта, 09:02

Происшествия

Москвич напал на пассажира метро со стеклянной бутылкой

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Москвич напал на пассажира метро и несколько раз ударил его стеклянной бутылкой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, конфликт между мужчинами произошел в вагоне поезда на перегоне между станциями "Курская" до "Бауманская" Арбатско-Покровской линии. На эмоциях один из них ударил оппонента по голове бутылкой, после чего пострадавший обратился за медицинской помощью.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 62-летний житель столицы. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее 25-летний приезжий попытался похитить телефон у девушки на станции "Новаторская". Он вытолкнул ее из вагона на платформу и повалил. Пострадавшая оказала сопротивление, также ей помогли другие пассажиры. Злоумышленник задержан.

