31 марта, 09:02
Москвич напал на пассажира метро со стеклянной бутылкой
Фото: MAX/"Петровка, 38"
Москвич напал на пассажира метро и несколько раз ударил его стеклянной бутылкой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.
По данным ведомства, конфликт между мужчинами произошел в вагоне поезда на перегоне между станциями "Курская" до "Бауманская" Арбатско-Покровской линии. На эмоциях один из них ударил оппонента по голове бутылкой, после чего пострадавший обратился за медицинской помощью.
Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 62-летний житель столицы. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ранее 25-летний приезжий попытался похитить телефон у девушки на станции "Новаторская". Он вытолкнул ее из вагона на платформу и повалил. Пострадавшая оказала сопротивление, также ей помогли другие пассажиры. Злоумышленник задержан.
