Полицейские задержали ударившего подростка бутылкой по голове в столичном метро

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полицейские задержали мужчину, ударившего подростка по голове стеклянной бутылкой в метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Инцидент произошел на платформе станции "Каховская" в районе перехода на "Севастопольскую". Злоумышленник развязал с 17-летним юношей конфликт, в ходе которого нанес удар своему оппоненту. В результате пострадавшему потребовалась помощь врачей.

В ведомстве уточнили, что личность подозреваемого была оперативно установлена благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался 41-летний житель Мордовии. После этого правоохранители организовали операцию по задержанию, в ходе которого выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Против него составили административный протокол о появлении в общественных местах в нетрезвом виде. Все материалы, как и сам задержанный, были доставлены в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что в столичном метро завелся мужчина, просящий у женщин денег. Во время очередной аферы одна пассажирка заступилась за другую девушку, в результате чего злоумышленник выбил из ее рук телефон, ударил и сломал нос.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", в рамках расследования которого нападавшему предъявили обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе разбирательства.