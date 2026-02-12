Форма поиска по сайту

12 февраля, 20:29

Транспорт

Уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей отсрочили в России

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Правительство приняло решение предоставить отсрочку по уплате утилизационного сбора крупнейшим отечественным производителям автомобилей, самоходной техники и прицепов. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Таким образом, срок уплаты утилизационного сбора за четвертый квартал 2025 года, а также за первый, второй и третий кварталы 2026 года для них перенесли на декабрь 2026-го.

Ведомство уточнило, что это поможет обеспечить стабильность финансовой деятельности компаний отрасли. В нынешних условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживания кредитных портфелей предприятий данная инициатива поможет высвободить оборотные средства для реализации инвестиционных программ, которые опережают закупки комплектующих, а также для выплаты зарплат сотрудникам без задержек. Благодаря этому конвейеры будут работать стабильно.

Ранее в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Теперь базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

Владимир Путин отмечал, что повышение утилизационного сбора и стоимости иномарок затрагивает в основном граждан с хорошими доходами. Президент добавил, что повышение стоимости коснется дорогих автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. Кроме того, глава государства выразил надежду в том, что мера не будет вечной.

