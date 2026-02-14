Женщина пострадала из-за сбоя в работе лифта в Новой Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В жилом доме в Новой Москве в результате сбоя в работе лифта пострадала женщина. Об этом сообщили в канале столичной прокуратуры на платформе MAX.

Инцидент произошел на Аэростатной улице во вторник, 10 февраля. В результате происшествия женщина 1990 года рождения была доставлена в медицинское учреждение. Столичная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств.

Ранее в Арзамасе Нажегородской области с высоты восьмого этажаобрушился лифт с пассажиром. Мужчина получил травмы. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, на севере Москвы рабочий 1971 года рождения скончался после падения в шахту лифта. По данным столичной прокуратуры, инцидент произошел на строительном объекте на улице 5-й Магистральной.