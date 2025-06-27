Рабочий на стройке на севере Москвы скончался после падения в шахту лифта

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На севере Москвы рабочий 1971 года рождения скончался после падения в шахту лифта, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, несчастный случай произошел на строительном объекте на улице 5-й Магистральной.

В прокуратуре уточнили, что работу правоохранительных органов координирует заместитель Савеловского межрайонного прокурора Андрей Возняк. На контроле ведомства находится ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее на строительной площадке на юге Москвы, расположенной на улице Борисовский Пруды, погиб мужчина 1995 года рождения. Предварительно, он проводил работы на 30-м этаже строящегося объекта. Установление обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки, контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.