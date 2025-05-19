Рабочий погиб в результате падения с крыши на Ленинском проспекте Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Рабочий погиб после падения с крыши дома, который расположен на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

Инцидент произошел 19 мая. В ведомстве уточнили, что из-за падения с крыши рабочего другой специалист получил травмы. Следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ.



Сотрудники столичного СК и криминалисты начали осматривать место происшествия. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее двое рабочих упали с высоты на улице 5-й Магистральной в Москве. Инцидент произошел во время проведения монтажных работ на одном из строительных объектов.

В результате 22-летний рабочий погиб на месте. Его 43-летний коллега был госпитализирован, но позже скончался в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Ход и результаты проверки контролировала Савеловская межрайонная прокуратура.

