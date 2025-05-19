В Приморье крановщик прокатил коллегу на стреле крана

Видео: телеграм-канал Amur Mash

В Приморье оператор крана прокатил строителя с помощью крюка. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в поселке Соловей Ключ на одной из строек, которая организована на Уютной улице, доме 15. Видео, как крановщик прокатил коллегу на стреле крана, чем нарушил правила техники безопасности при использовании оборудования, распространилось по соцсетям.

В связи с этим прокуратура Приморского края начала проверку. В ближайшее время будут выяснены все обстоятельства случившегося, найден собственник техники и земельного участка.

Ранее строительный кран упал вместе с рабочим на территории строительной площадки в Кызыле. На место ЧП оперативно прибыли спасатели, которые извлекли пострадавшего мужчину из кабины крана. После этого рабочий был передан врачам скорой помощи.

До этого рабочий погиб во время демонтажа горнолыжного комплекса "СнежКом" в Красногорске. На мужчину рухнула металлическая конструкция. Пострадавший скончался в машине скорой помощи от полученных травм.

