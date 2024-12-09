Рабочий погиб во время демонтажа горнолыжного комплекса "СнежКом" в Красногорске. Прокуратура организовала проверку по факту его смерти, сообщила пресс-служба ведомства Московской области.

Предварительно установлено, что инцидент произошел 9 декабря около 11:30. На мужчину рухнула металлическая конструкция. Пострадавший скончался из-за полученных травм, находясь в машине скорой медицинской помощи.

Процесс проверки и ее результаты взяла под контроль Красногорская городская прокуратура. Планируется, что по ее итогам ведомство оценит соблюдение подрядной организацией требований законодательства об охране труда и технике безопасности. На этом основании будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее рабочий субподрядной организации скончался на строительном объекте на северо-западе Москвы. Это случилось в результате падения с высоты. ЧП произошло на улице Нижние Мнёвники.