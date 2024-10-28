28 октября, 17:51Происшествия
Рабочий погиб при падении с высоты на стройплощадке в районе Филевский Парк
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Рабочий погиб на западе Москвы при падении с высоты на стройплощадке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве заявили, что мужчина 2002 года погиб на строительном объекте на Заречной улице в районе Филевский Парк. Дорогомиловская межрайонная прокуратура уже координирует работу правоохранительных органов и контролирует установление всех обстоятельств трагедии. По данному факту проводится процессуальная проверка.
Ранее башенный кран рухнул на севере Москвы. Во время ЧП, произошедшего на Ангарской улице, пострадал один человек. Однако подробности о его состоянии не уточнялись.
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