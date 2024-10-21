Башенный кран рухнул на севере Москвы, пишет РИА Новости , ссылаясь на источник в экстренных службах.

По предварительной информации, при ЧП на Ангарской улице, возле дома № 6, пострадал один человек, указал собеседник агентства. В данный момент уточняются обстоятельства инцидента и состояние пострадавшего.

Ранее столичные следователи организовали проверку после того, как рабочий скончался в результате падения балки на стройке на улице Донецкой в Марьине. Проверка проводилась по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

До этого на Остафьевском шоссе двое рабочих упали с высоты при проведении работ на строительном объекте. Один из них погиб на месте, второй – пострадал. Прокуратура ТиНАО взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося и ход процессуальной проверки.

