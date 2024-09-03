Следователи организовали проверку после гибели рабочего на стройке в Марьине

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи организовали проверку после того, как рабочий скончался в результате падения балки на стройке на улице Донецкой в Марьине. О происшествии сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

"От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", – говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что проверка проводится по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Сейчас специалисты осматривают место, выясняют все детали случившегося.

Ранее рабочий упал с высоты в лифтовую шахту на строительном объекте на Фестивальной улице в Москве. В результате инцидента 21-летний мужчина умер на месте.

