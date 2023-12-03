Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Уголовное дело завели по факту гибели рабочего на стройке на северо-западе Москвы. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичного главка СК РФ.

В ведомстве уточнили, что расследуется дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"3 декабря на территории строительного объекта на Волоколамском шоссе при производстве разгрузочных работ произошло падение фрагмента металлической конструкции на голову рабочего, от полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия", – уточняется в публикации.

Правоохранители осмотрели место случившегося. Следователи намерены выяснить все обстоятельства происшествия, а также установить личности тех, кто несет ответственность за соблюдение требований охраны труда.

Ранее двое рабочих подрядной организации получили травмы из-за обрушения строительных лесов в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Мужчины пострадали на частном объекте незавершенного строительства на Покровской улице. Их пришлось госпитализировать.

В прокуратуре Юго-Восточного административного округа заявили, что проконтролируют установление обстоятельств произошедшего.



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