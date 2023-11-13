Двое рабочих пострадали из-за обрушения строительных лесов на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое рабочих получили ранения из-за обрушения строительных лесов в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал столичной прокуратуры.

Отмечается, что рабочие подрядной организации пострадали на частном объекте незавершенного строительства на Покровской улице. Их уже госпитализировали, уточнили в ведомстве.

"Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", – говорится в сообщении.

До этого в ведомстве заявляли, что рабочий субподрядной организации упал с высоты на строительном объекте на улице Вильгельма Пика в Москве. От полученных травм он погиб. Останкинская межрайонная прокуратура поставила на контроль выяснение причин и обстоятельств случившегося.

Ранее на предприятии в Королеве женщина упала в шахту лифта с высоты 3-го этажа. По данному факту подмосковная прокуратура уже проводит проверку. Инцидент произошел 31 октября с 65-летней женщиной, работающая уборщицей служебных помещений. Ее госпитализировали с различными травмами.

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