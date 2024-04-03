Рабочий упал с высоты в лифтовую шахту и погиб

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Рабочий упал с высоты в лифтовую шахту на строительном объекте на Фестивальной улице, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В результате 21-летний мужчина скончался на месте. Головинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности.

Кроме того, надзорное ведомство обеспечивает законность принятия следственным органом соответствующих процессуальных решений по результатам проводимой доследственной проверки.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после падения лифта в многоэтажном доме по Новгородскому проспекту в Санкт-Петербурге. По версии следователей, 5 марта в одном из многоквартирных домов произошла перегрузка лифта, из-за чего тот упал вниз.

В больницу попали трое пострадавших, включая 8-летнего мальчика, у которого выявили ушиб правого голеностопного сустава. Уточнялось, что все произошло в петербургском поселке Шушары. Когда лифт рухнул с 8-го этажа, внутри находились 15 человек.