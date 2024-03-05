Уголовное дело возбудили после падения лифта в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") после падения лифта в многоэтажном доме по Новгородскому проспекту в Санкт-Петербурге. Об этом в своем телеграм-канале пишет пресс-служба СК РФ.



По версии следователей, 5 марта в одном из многоквартирных домов произошла перегрузка лифта, из-за чего тот упал вниз. В больницу попали трое пострадавших, включая 8-летнего мальчика, у которого выявили ушиб правого голеностопного сустава.



"Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация, выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в СК.

Ранее уточнялось, что все произошло в петербургском поселке Шушары. Когда лифт рухнул с 8-го этажа, внутри находились 15 человек, уточняли ранее СМИ.

По словам директора управляющей компании, устройство ранее никогда не ломалось. При этом, уточнял он, сам инцидент нельзя назвать падением, так как произошел переспуск: лифт опустился ниже 1-го этажа. Он обратил внимание, что у лифта не было экстренного торможения, поэтому он не мог падать с восьмого этажа.