15 августа, 16:36 (обновлено 15.08.2024 17:12)Происшествия
Один рабочий погиб при падении с башенного крана в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Двое рабочих упали с высоты при проведении высотных работ на строительном объекте на Остафьевском шоссе. Один из них погиб на месте, второй – пострадал, ему оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Прокуратура ТиНАО взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося и ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту. Также ведомство координирует работу правоохранителей.
В июле на стройплощадке в Даниловском районе столицы погиб крановщик. Мужчина потерял сознание в кабине крана на высоте примерно 200 метров. Позже появилась информация, что мужчина мог скончаться от передозировки наркотиками.
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