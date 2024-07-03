Крановщик погиб на высоте 200 м на площадке строящегося ЖК в Даниловском районе

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Крановщик погиб на стройплощадке в Даниловском районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

ЧП произошло на территории строящегося жилого комплекса в 1-м Кожевническом переулке. По предварительным данным, мужчина потерял сознание в кабине крана на высоте примерно 200 метров.

Собеседник агентства уточнил, что спасатели поднялись в кабину в условиях сильного ветра и нагрева конструкций крана, но рабочий был уже мертв. Тело мужчины уже спускают вниз, добавил источник.

Ранее рабочий упал с высоты в лифтовую шахту на строительном объекте на Фестивальной улице. В результате 21-летний мужчина скончался на месте.

Головинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности.

