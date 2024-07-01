Строительный кран упал в Санкт-Петербурге из-за урагана

Видео: телеграм-канал Baza

Строительный кран на стройке в Невском районе Санкт-Петербурга упал из-за урагана. Об этом сообщается на сайте "Комсомольская правда – Санкт-Петербург".

Судя по кадрам видео, кран рухнул на линию электропередач. Данных о том, был ли в кабине крановщик, нет. В пресс-службе главка МЧС РФ по Петербургу заявили, что в настоящее время выясняют подробности произошедшего и выехали на место ЧП.

В свою очередь, телеграм-канале Западного скоростного диаметра (ЗСД) указали, что порывы ветра на центральном участке магистрали достигают 31 метра в секунду, также наблюдаются интенсивные осадки.

По данным "Интерфакса", в Красногвардейском районе города ветер валит деревья, одно из них упало на трамвайные пути. В Пушкинском районе ветер снес палатки, сорвал обшивку с многоэтажных домов. Также в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" сообщили, что в течение 25 минут в аэропорту Пулково действовал режим "гроза над аэродромом". По решению авиакомпаний три самолета ушли на запасные аэродромы. Сейчас рейсы выполняются согласно расписанию.

Ранее стало известно о подтоплении 370 участков в Приморском крае. Семь населенных пунктов были отрезаны от транспортного сообщения. На севере Приморья ввели режим ЧС. Помимо этого, в Воронежской области прошел град, который побил окна, обшивку домов, а также уничтожил урожай. Когда лед начал таять, дороги стало подтапливать.