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25 июня, 07:30

Происшествия

Новости регионов: 370 участков подтоплены в Приморском крае после ливней

Новости регионов: 370 участков подтоплены в Приморском крае после ливней

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Приморский край уходит под воду после сильных ливней. В регионе подтоплены 370 участков, уровень воды постоянно растет. В связи с этим региональный МЧС предупреждает об угрозе затопления. Кроме того, в регионе залило и дороги: от транспортного сообщения отрезаны 7 населенных пунктов. На севере Приморья введен режим ЧС.

На Воронежскую область обрушился град размером со сливу. Он побил окна и обшивку домов и уничтожил урожай. Когда лед начал таять, дороги превратились в реки. Непогода не покинет регион и 25 июня. Из-за ливней с грозами там объявлен желтый уровень погодной опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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