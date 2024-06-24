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24 июня, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": полицейские задержали банду налетчиков, которая орудовала в Москве

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Полицейские задержали банду налетчиков, которая орудовала в центре Москвы. Пять злоумышленников напали на двух прохожих.

В одного из пострадавших они брызнули из перцового баллончика, после чего избили и украли смартфон. Вторая жертва попыталась скрыться от преступников в одном из офисных зданий, но они силой вытащили мужчину на улицу и избили оказавшейся под рукой лопатой.

Подробнее – в эфире программы "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
происшествиявидеоВлада Егорова
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