"Безопасный город": полицейские задержали банду налетчиков, которая орудовала в Москве

Полицейские задержали банду налетчиков, которая орудовала в центре Москвы. Пять злоумышленников напали на двух прохожих.

В одного из пострадавших они брызнули из перцового баллончика, после чего избили и украли смартфон. Вторая жертва попыталась скрыться от преступников в одном из офисных зданий, но они силой вытащили мужчину на улицу и избили оказавшейся под рукой лопатой.

Подробнее – в эфире программы "Безопасный город".

