СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в пожаре во Фрязине

Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели двух человек в пожаре на территории бывшего НИИ во Фрязине. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в больнице, за медпомощью из-за отравления продуктами горения обратились двое пожарных, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, сообщили в подмосковном главке СК РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

