"Безопасный город": артист Хоралов может лишиться квартиры

Заслуженный артист России, композитор Аркадий Хоралов, написавший музыку для песни "Новогодние игрушки", может лишиться квартиры. Банкир Владимир Романов, с которым музыкант познакомился больше 20 лет назад, обманом оформил квартиру, купленную Хораловым, на себя. В настоящее время дело находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

При этом сам Романов сейчас находится в СИЗО Рязани и ждет апелляции по уголовному делу о предумышленном банкротстве трех своих банков. Ранее суд признал его виновным. Подробнее – в программе "Безопасный город".