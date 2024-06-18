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18 июня, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": артист Хоралов может лишиться квартиры

"Безопасный город": артист Хоралов может лишиться квартиры

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Заслуженный артист России, композитор Аркадий Хоралов, написавший музыку для песни "Новогодние игрушки", может лишиться квартиры. Банкир Владимир Романов, с которым музыкант познакомился больше 20 лет назад, обманом оформил квартиру, купленную Хораловым, на себя. В настоящее время дело находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

При этом сам Романов сейчас находится в СИЗО Рязани и ждет апелляции по уголовному делу о предумышленном банкротстве трех своих банков. Ранее суд признал его виновным. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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