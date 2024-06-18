Сотни бригад Мосводостока ликвидируют последствия дождя в Москве

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Сотни бригад Мосводостока ликвидируют последствия непогоды в столице в круглосуточном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

"Начиная со вчерашнего дня 300 бригад и 290 единиц спецтехники контролируют ситуацию на улично-дорожной сети", – говорится в сообщении.

Специалисты пропускают дождевую воду в водосточную сеть для ликвидации временных скоплений воды, образовавшихся на городских территориях. Также при необходимости они откачивают воду насосными установками.

Городские службы работают в усиленном режиме из-за дождя в Москве. Центр организации дорожного движения рекомендовал автомобилистам не отвлекаться на телефон во время движения на дорогах из-за непогоды.

Также на фоне ливня на МЖД приняли дополнительные меры для обеспечения надежности перевозок и работы пассажирской инфраструктуры. Специалисты создали дополнительные ремонтные бригады из работников путевого и энергетического комплексов для устранения последствий непогоды.

Более того, Гидрометцентр РФ объявил в столице желтый уровень погодной опасности до 09:00 среды, 19 июня.

