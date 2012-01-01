Эксперт Ульянов назвал главные правила защиты от взлома на портале "Госуслуги"

Мошенники научились подделывать паспорта россиян, воруя их личную информацию с портала "Госуслуги", предупредили эксперты. После этого преступники могут делать с документом все что угодно. Как защитить свои персональные данные и не стать жертвой аферистов, рассказываем в материале Москвы 24.
Не персональные данные
Мошенники начали красть личную информацию россиян с портала "Госуслуги" и использовать ее в поддельных паспортах. В липовый документ попадают все данные, кроме фотографии и подписи реального владельца, сообщило агентство "Прайм".
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с изданием рассказал, что мошенники могут использовать поддельный паспорт в том числе для оформления кредитов, регистрации нелегальных мигрантов и отчуждения недвижимости. По его словам, после взлома аккаунта на портале "Госуслуги" у владельца есть месяц, чтобы узнать, куда могли утечь персональные данные.
Эксперт добавил, что если паспорт подделали, его нужно аннулировать. Соловьев рекомендовал написать заявление в органы внутренних дел по месту жительства и указать, что документ похищен и данные могут использоваться в преступных целях.
Выстроить защиту
Сохранить данные на портале "Госуслуги" и в других сервисах поможет уникальный пароль, который не будет использоваться на остальных платформах. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
"Даже если уникальный пароль был скомпрометирован, с его помощью не смогут попасть в другие аккаунты", – объяснил он.
Также эксперт рекомендовал менять пароль каждые два года. Тогда мошенникам будет сложнее получить доступ к аккаунту, даже если однажды им это удалось.
Понять, что аккаунт на портале "Госуслуги" был взломан, можно по истории действий. По словам Ульянова, необходимо посмотреть, кто, откуда и когда последний раз заходил в профиль.
Сложнее ситуация обстоит с персональными данными, которые люди сами передают в те или иные организации. Их сохранность практически невозможно отследить. Однако существуют правила безопасности, которые и в этом случае помогут предотвратить утечку, подчеркнул эксперт.
В частности, нельзя выкладывать в открытые источники свои паспортные данные. Например, пересылать их кому-то через мессенджеры, электронную почту, публиковать в социальных сетях. По словам специалиста, это упрощает доступ к персональной информации и отследить ее перемещение в дальнейшем невозможно.
"Люди часто выкладывают какие-то сканы, фотографии в открытом доступе. Например, фото билета и паспорта, когда отправляются в путешествие. Иногда конфиденциальная информация может таким образом распространяться", – предупредил Ульянов.
Паспорт могут попросить для заполнения анкет в различных организациях или оформления пропуска на территорию здания. В этом случае информация также может попасть в руки мошенников.
"Мы знаем про подобные случаи утечки данных. Необязательно какие-то хакеры должны взломать электронные системы, чтобы добраться до информации. Бывает, собственные сотрудники организации эти данные компрометируют", – подчеркнул эксперт.
Для этого нужно обратиться в организацию и попросить удалить всю информацию о себе, включая копии и сканы документов. Правило касается и сведений, которые находятся в финансовых учреждениях, розничных магазинах и онлайн-сервисах, откуда также бывают утечки. Однако не каждый занимается данным вопросом, потому что это долго и сложно, заключил Ульянов.