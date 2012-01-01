Эксперт Ульянов назвал главные правила защиты от взлома на портале "Госуслуги"

Мошенники научились подделывать паспорта россиян, воруя их личную информацию с портала "Госуслуги", предупредили эксперты. После этого преступники могут делать с документом все что угодно. Как защитить свои персональные данные и не стать жертвой аферистов, рассказываем в материале Москвы 24.



Не персональные данные

Мошенники начали красть личную информацию россиян с портала "Госуслуги" и использовать ее в поддельных паспортах. В липовый документ попадают все данные, кроме фотографии и подписи реального владельца, сообщило агентство "Прайм".

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с изданием рассказал, что мошенники могут использовать поддельный паспорт в том числе для оформления кредитов, регистрации нелегальных мигрантов и отчуждения недвижимости. По его словам, после взлома аккаунта на портале "Госуслуги" у владельца есть месяц, чтобы узнать, куда могли утечь персональные данные.





Иван Соловьев заслуженный юрист России Необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или доме. Проверьте также, не было ли сделок по недвижимости, для чего необходимо заказать выписку из ЕГРН.

Эксперт добавил, что если паспорт подделали, его нужно аннулировать. Соловьев рекомендовал написать заявление в органы внутренних дел по месту жительства и указать, что документ похищен и данные могут использоваться в преступных целях.

Выстроить защиту

Сохранить данные на портале "Госуслуги" и в других сервисах поможет уникальный пароль, который не будет использоваться на остальных платформах. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Даже если уникальный пароль был скомпрометирован, с его помощью не смогут попасть в другие аккаунты", – объяснил он.

Также эксперт рекомендовал менять пароль каждые два года. Тогда мошенникам будет сложнее получить доступ к аккаунту, даже если однажды им это удалось.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Слишком часто менять пароль не стоит. Человек начнет путаться, забывать его, где-то записывать на бумаге или в файлах. А это тоже повышает риски, что пароль может быть скомпрометирован.

Понять, что аккаунт на портале "Госуслуги" был взломан, можно по истории действий. По словам Ульянова, необходимо посмотреть, кто, откуда и когда последний раз заходил в профиль.

Сложнее ситуация обстоит с персональными данными, которые люди сами передают в те или иные организации. Их сохранность практически невозможно отследить. Однако существуют правила безопасности, которые и в этом случае помогут предотвратить утечку, подчеркнул эксперт.

В частности, нельзя выкладывать в открытые источники свои паспортные данные. Например, пересылать их кому-то через мессенджеры, электронную почту, публиковать в социальных сетях. По словам специалиста, это упрощает доступ к персональной информации и отследить ее перемещение в дальнейшем невозможно.



"Люди часто выкладывают какие-то сканы, фотографии в открытом доступе. Например, фото билета и паспорта, когда отправляются в путешествие. Иногда конфиденциальная информация может таким образом распространяться", – предупредил Ульянов.

Паспорт могут попросить для заполнения анкет в различных организациях или оформления пропуска на территорию здания. В этом случае информация также может попасть в руки мошенников.

"Мы знаем про подобные случаи утечки данных. Необязательно какие-то хакеры должны взломать электронные системы, чтобы добраться до информации. Бывает, собственные сотрудники организации эти данные компрометируют", – подчеркнул эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Когда человек приходит в организацию и передает свои паспортные данные, то фактически уже никак не контролирует распространение этой информации в дальнейшем. И обезопасить себя в этом случае нельзя. Однако у россиян есть право отозвать согласие на обработку персональных данных.

Для этого нужно обратиться в организацию и попросить удалить всю информацию о себе, включая копии и сканы документов. Правило касается и сведений, которые находятся в финансовых учреждениях, розничных магазинах и онлайн-сервисах, откуда также бывают утечки. Однако не каждый занимается данным вопросом, потому что это долго и сложно, заключил Ульянов.

