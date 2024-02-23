500 млн записей о россиянах в 2024 году утекли в сеть в результате крупного инцидента

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Более 510 миллионов записей о россиянах утекли в сеть с начала 2024 года, при этом 500 миллионов из них были скомпрометированы в результате одного инцидента. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

"Всего утекло 510 миллионов, из них 500 – это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем", – приводит его слова ТАСС.

По словам Вагнера, если сравнивать 2022 и 2023 годы, количество случаев компрометации данных увеличилось. Однако, подчеркивает замглавы Роскомнадзора, объем самих утечек уменьшился.

Он уточнил, что случай в 2024 году с утечкой 500 миллионов записей о россиянах по объему сравним почти со всем предыдущим годом.

Согласно данным Роскомнадзора, в 2023 году в стране было зафиксировано 168 случаев утечки персональных данных. Судебные инстанции рассмотрели 87 протоколов по факту утечек и назначили штрафы на общую сумму более 4,6 миллиона рублей.



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