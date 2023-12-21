Депутаты предложили смягчить ответственность бизнеса за утечки данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комитет по информполитике Госдумы выразил несогласие с идеей министерства цифрового развития РФ о том, что необходимо ввести механизм возмещения ущерба пострадавшим от утечки персональных данных в качестве смягчающего обстоятельства при назначении оборотных штрафов компаниям. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн на пресс-конференции, передает "Интерфакс".

При этом он уточнил, что комитет изучит предложение с той точки зрения, чтобы в качестве смягчающего обстоятельства рассматривались вложения в информационную безопасность. В связи с этим такая инициатива обсуждается с отраслевыми ведомствами, правительством и самим министерством.

"Это все должно быть очень жестко выверено и не должно стать лазейкой для ухода недобросовестных участников рынка от ответственности", – подчеркнул Хинштейн.

4 декабря партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроекты, ужесточающие наказание за утечку персональных данных. Первый зампред Совбеза Андрей Турчак уточнил, что похитителям может грозить лишение свободы до десяти лет. Ответственность будет расти вместе с объемом слитой информации, а наказание будет меняться в зависимости от количества граждан, чьи права нарушили, добавил он.

По его словам, размер штрафов для должностных лиц составит от 800 тысяч до двух миллионов рублей, для юридических – от трех до 15 миллионов, а за повторное нарушение компания может заплатить сотни миллионов рублей в зависимости от ее выручки. Уголовная ответственность, продолжил Турчак, будет касаться как профессиональных киберпреступников, так и рядовых сотрудников, которые нарушили закон.

В свою очередь, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил, что за повторную утечку персональных данных компания выплатит штраф в размере 3% выручки за год, но не свыше 500 миллионов рублей.



В Госдуме предложили ужесточить наказание за утечку персональных данных